桃園市龜山消防分隊與龜山區幼托促進會29日在壽山高中舉辦「珍愛媽咪-慈愛攜手扶弱愛心園遊會暨婦女安全、節約能源宣導活動」，透過母親節闖關活動，讓孩子表達對母親感謝之意，另外龜山防火宣導隊將防火、防災知識寓教於樂，除了讓參加此次活動的家庭親子間培養避難逃生的默契，也打造出防災、安全的居家環境。

龜山防火宣導隊派出來的宣導好手，其實都是每個家庭的母親，她們用最生活化的講解方式，以及她們深入每條巷弄宣導的經驗累積，包含CPR必學救命技能、油鍋滅火、火災避難逃生、住宅用火災警報器裝設注意事項、用火用電安全、一氧化碳宣導，以及夏季來臨親子出外戲水特別注意水上活動安全等等，零距離的解說及互動，並讓民眾實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災知識，並可獲得許多宣導小禮。

龜山消防分隊長黃稟雄表示希望透過親子參與的活動機會，將居家防火及防災知識深植各個家庭，從小養成正確的防災觀念，隨時提高警覺，期能將災害發生率降至最低，增進居家安全。龜山防火宣導隊分隊長楊百合表示母親節將至，利用宣導機會，祝每位辛勞的母親佳節愉快、健康平安。