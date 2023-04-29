桃園觀光工廠嘉年華29日在虎頭山創新園區舉辦，希望為桃園宣傳觀光。並宣布5月2日早上10時至5月11日晚上23時55分，開放全台民眾至活動網站登記「桃園觀光工廠限定電子券」，將抽出1.5萬名民眾200元電子券。

桃園市長張善政29日出席觀光工廠嘉年華，他說，桃園是全台灣最多觀光工廠及產業文化館的縣市，此次串連基隆、新北、台中、彰化、嘉義、南投、高雄，共8縣市、30家觀光工廠展售。張善政也到各攤位走訪，試騎太平洋自行車博物館自行車，並實際體驗虎頭山園區的自駕車。

張善政也說，市府5月啟動「全桃園觀光工廠串聯活動」，加碼全台首創觀光工廠限定電子券及購物金，期盼推動觀光工廠旅遊年。他也說，4月起經濟部每個月在不同縣市都有觀光工廠展覽活動，桃園作為首站，希望將桃園觀光工廠成功經驗，透過經濟部分享到全國各縣市。

經發局長張誠表示，5月2日早上10時制5月11日晚上23時55分，全台民眾到活動網站登記「桃園觀光工廠限定電子券」，就可以在5月12日早上10時參加抽獎，並以電腦抽出面額200元電子卷，總計1.5萬位民眾可獲獎，並可於5月17日至10月31日到指定觀光工廠消費。

此外活動期間，到桃園有參加串聯集章活動的觀光工廠，完成該觀光工廠指定任務，可獲得專屬戳章，集滿3個印章，就可參加抽獎。