台灣好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，已銷出1.7萬公斤，毒理專家招名威表示，食物不可能平白無故冒出病毒，可能在製造食品的上游就已經接觸感染，「冷盤、三明治、沙拉、果汁、牛奶、奶製品、生鮮魚貝類、冷飲」，也有可能在製造過程中沾染到A肝病毒。為此，招名威也提出3種預防A肝病毒纏身的方法。

「食物不可能莫名其妙跑出病毒來的！」招名威在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》發文指出，A肝病毒主要寄生在人體內，大多經由糞口途徑傳染，也就是說，患者的糞便中有大量病毒，要讓A肝病毒擴散，勢必得接觸到患者的糞便。

因此，招名威認為，被汙染的食物可能在上游就已經接觸到有病毒的糞便，或是有糞便的水源，除了莓果以外，冷盤、三明治、沙拉、果汁、牛奶及奶製品、生鮮魚貝類及冷飲，都有被感染的風險。招名威建議，若民眾發現自身有類似A型肝炎的症狀，可安排抽血檢查。

至於如何預防A型肝炎傳染，招名威指出「飲食」及「飲水衛生」是重要關鍵，除了基本的用餐前洗手、如廁後沖澡及肥皂洗手外；要避免攝取有風險的食物，盡量減少生食，選擇乾淨衛生的餐飲場所；另外，也要特別注意廁所的環境整潔，避免水源、泥土、食品遭到糞便汙染，廚房及飲食用具也要保持清潔。