劉品言圓夢和天心同台飆戲。（八大提供）

鍾承翰將和天心在法院正面交鋒。（八大提供）

天心暌違4年再度回歸《最佳利益2-決戰利益》，飾演律師「方箏」，談到第2季終於登場的心情，天心表示：「等了這麼久，十年磨一劍 ，劍終於要出鞘了！」首集開場戲她與鍾承翰在法庭激烈交鋒，沒想到天心看到鍾承翰那一刻，竟然感到害怕。

2人法院的交鋒戲是在真實的法院取景拍攝，再度見到老搭檔鍾承翰當下，天心直接回想到第1季，背法條背到崩潰的回憶，「第1季的第一場法庭戲，拍完後全場歡呼，因為真的太難了，演員除了要熟背法條，每集都有不少一長串的經典台詞。」天心為此深深敬佩編劇，「《最佳利益》的編劇可以說是另類的療癒師，他們創造出來的金句藉由方箏的詮釋，或許可以給到觀眾力量。」

《最佳利益2-決戰利益》集結原班人馬卡司，也加入更多新角色，其中被外界封為「小天心」的劉品言，首集登場並與天心在工作場域互飆演技。劉品言興奮說與天心合作簡直是一圓美夢。

劉品言提到，「為了要跟天心姐同台，自告奮勇說一定要來客串個角色，這根本是圓夢計畫，雖然在造型上有刻意做兩人區別，但我們的默契度真的就像姐妹一樣。」劇中她飾演律師事務所的財務長，劉品言透露為角色的設定，「導演希望有囂張的氣焰，每顆鏡頭走路都很有風。」

此外，天心因演出《最佳利益》後，對於社會案件所報導出來的新聞的確會有更多的面向去看待，她分享詮釋律師角色發生的驚喜，她說：「某次用餐時，隔壁包廂剛好是一群律師在聚餐，律師們看到我，特地來打招呼，還稱呼我『方律』（劇中名），真的太可愛了！」很榮幸能成為律師代表，覺得很開心。

《最佳利益2-決戰利益》30日起，每週日晚間8點於八大戲劇台播出。