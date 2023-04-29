嘉義縣環保局特別號召縣內海岸認養單位舉行「守護白海豚、好美護海洋」沙洲淨灘行動，清出上百公斤廢棄物。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局特別號召縣內海岸認養單位舉行「守護白海豚、好美護海洋」沙洲淨灘行動，清出上百公斤廢棄物。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環境保護局在布袋鎮好美里海岸進行廢棄物監測，第一季監測結果發現寶特瓶占比高達24％，顯見生活產生不可分解的廢棄物汙染，正逐步吞噬海岸環境，今嘉縣環保局特別號召縣內海岸認養單位舉行「守護白海豚、好美護海洋」沙洲淨灘行動，眾人協力清出上百公斤廢棄物，守護海洋環境不遺餘力！

環保局今號召單位包括嘉義縣生態保育協會、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處、達和鹿草環保股份有限公司，也有部分自發性參與團體，約150人響應淨灘，今清理好美里沙洲面積約1.36平方公里，海廢種類包括生活垃圾42公斤、寶特瓶19公斤、塑膠類60.5公斤、玻璃瓶37.5公斤、漁業用塑膠繩及魚網71公斤。

環保局長張輝川表示，好美里位於好美寮自然保護區，擁有多樣性地貌，並蘊孕豐富生態，透過淨灘的垃圾蒐集、分類及紀錄工作，可掌握本縣海洋廢棄物所造成的汙染，重新檢視資源循環、源頭減量政策的推動策略及工作，像今天撿到的廢蚵繩及廢魚網，將交由台灣化學纖維公司生產線回收再利用，重塑海洋廢棄物再生價值，讓淨灘行動更具意義。

嘉義縣長翁章梁期望透過更多人的參與，從生活中力行源頭減量、愛物惜物，減少一次性物品使用，不隨意棄置垃圾，協力合作以行動關注海洋環境議題，提升參與環境保護的意願，共建美好「嘉」園！