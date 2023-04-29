波蘭軍總參謀長安德萊伊查克（Rajmund Andrzejczak）表示，烏俄戰爭的安全局勢對波蘭非常糟糕、非常危險。他在國家安全辦公室的戰略辯論中表示，戰爭不是僅僅軍事問題。戰爭擁有大量的經濟因素，如財政、基礎設施、社會問題、技術、糧食生產等等，必須將這些因素納入考量才能理解這場戰爭，而外界對於烏克蘭過於樂觀的態度，非常的危險，對於烏克蘭來說距離戰爭結束仍然遙遙無期，而俄羅斯完全有能力繼續打下去。最後他示警，波蘭缺乏彈藥，工業力不足，而他必須把這樣的訊息傳達出來。

No More Ammo To Give Kiev, Says Polish Military Leader



General Rajmund Andrzejczak cut a pessimistic figure during a strategy session of the National Security Bureau, admitting “there is nothing that indicates that Russia will lack the resources to continue the conflict,” and… pic.twitter.com/3xpS3wBUW8 — Dialogue works (@Dialogue_NRA) April 28, 2023

據波蘭媒體《切中要點》（Do Rzeczy）27日報導，安德萊伊查克強調，他發現外界觀察烏俄戰爭時，主要通過政治鏡頭來看待，情況並不樂觀。他解釋，從1、2年的計劃高度下來觀察，目前沒有任何跡象表明俄羅斯沒有足夠的資金和資源繼續進行戰爭。俄羅斯仍然擁有財政工具和繞過制裁的方法，因此可以為戰爭提供資金支持。

安德萊伊查克指出，烏克蘭在財政上面臨巨大的問題。我們知道它每月需要多少援助，我們也知道美國和整個西方提供了多少援助，以及波蘭在這個領域的援助，因為我們（波蘭）是第2大捐助國，也應該是其他國家的重要啟示者。從財政角度看，烏克蘭的損失速度在他的觀察中出現了不利的情況。

波蘭總參謀總長認為，情勢對波蘭非常危險。在不久的將來，沒有任何跡象表明逃離戰爭的烏克蘭人會願意回家重建國家。他強調，7月份在維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約高峰會議將會是「我們（西方）相互信任的高峰」，不僅是北約，也是整個西方的高峰。如果我們遲到，如果我們沒有辦法利用這個機會，沒有表現出決心，就沒有給烏克蘭建立安全的未來的機會。

作為一名軍人，他有義務提出最不利的情況和最難實現的方案，為那些可以且應該幫助烏克蘭的人們留下空間。他評估安全局勢對波蘭非常糟糕，非常危險。當被問及西方領袖是否意識到烏俄戰爭，對於烏克蘭來說，距離結束還非常遙遠時，他回答：「對大多數人來說，過度樂觀和欠缺警覺意識的威脅，仍然十分令人感到驚訝」

他還表示：「我們缺乏彈藥。工業力還沒有準備好，不僅要向烏克蘭發送設備，還要補充我們瀕臨耗盡的儲備。這種認知不像維斯瓦河河水（Wisła）那樣清晰，因此，我必須在任何可能的場合下，向所有人直接了當地傳達。我已經這麼做了。」