韓石圭飾演劇中的靈魂人物「金師傅」。（Disney＋提供）

韓國醫療神劇《浪漫醫生金師傅》本週帶著第3季的全新故事正式回歸，韓石圭、安孝燮、李聖經第2季原班人馬回歸，第一季的柳演錫也義氣相挺特別出演，昨（28日）在韓開播，首集就有12.7％的收視佳績，是同時段冠軍，也創下播出電視台SBS金土劇首播收視第2高的紀錄，依舊魅力無法擋。

安孝燮和李聖經組成的「恩宇CP」感情似乎升溫不少，也正式展開同居生活，首集就有徐宇鎮（安孝燮飾）突襲偷吻車恩彩（李聖經飾）的畫面，徐宇鎮還直球進攻「我們什麼時候親親、什麼時候睡覺」，更裸身將車恩彩抱起，撲倒在沙發上，讓觀眾看得嘴角上揚。首集中也出現了他裸上半身出浴的畫面，日前他受訪時也提到自己為此非常努力地運動，「我是一拍攝就會瘦很多的類型，為了那場戲我又瘦了7公斤。」

首季自2016年開播至今已將近7年，飾演劇中靈魂人物「金師傅」的韓石圭日前在記者會上有感而發地表示「這部作品已經佔了我人生的10分之一，某天我在開車時，突然覺得到了我不能演戲的時候，一定還是會時常想起《浪漫醫生金師傅》，真的很幸運參與其中，整個劇組的氛圍非常好，每次都拍得很開心」，李聖經也感動地說「我們帶著對彼此的愛再次聚集在一起了，我想不論是什麼困難，我們都能一起克服」。《浪漫醫生金師傅3》每周五、六於Disney＋同步跟播。