根據國防部公布的航跡圖，大陸TB-001「雙尾蠍」無人機，首度從西南空域進入後，以逆時鐘方向繞台一圈。國際政治專家賴岳謙指出，共軍的無人機不是只有TB-001這一款，有非常完整的體系，可以大量消耗台灣的愛國者飛彈。

針對大陸無人機繞台，賴岳謙今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，共軍無人機從北一直往南飛，我們各個戰區的戰機就要接連起飛，比如它飛經北部戰區，新竹軍機要起飛；它往中部戰區飛時，清泉崗的飛機也要起飛；它向南飛時，台南基地也要因應，然後它往東時，志航基地到佳山基地，所有戰機則要分別接管、負責。

賴岳謙接著指出，此作法，一方面中國大陸可以完全掌握台灣空軍反映的一個狀況；另一方面可以了解台灣所有軍事上的部署以及選擇的標的打擊點。

賴岳謙點出，解放軍的無人機不是只有TB-001這一款，還有彩虹系列、翼龍系列、無偵系列、攻擊-11系列，甚至還有高低空的偵查，有非常完整的體系，這也在告訴你，所謂的防空系統，可以大量消耗愛國者飛彈。