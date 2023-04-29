中國大陸足協近期成反腐重災區，相關系統（含前任官員）已有超過10人接受調查。大陸國家體育總局局長高志丹昨表示，要以最果斷的措施及堅決的態度，遏制體育腐敗問題，加強體育行業廉潔文化。

高志丹在一個交流研討會上指出，體育行業作風問題突出表現在腐敗問題多發頻發、賽風賽紀問題突出、利益輸送問題隱形變異。產生這些問題的原因在於個別協會、單位在改革中黨的領導弱化、虛化，在於權力高度集中、缺乏監督制約，在於急功近利的政績觀扭曲了體育精神，在於紀律規矩意識淡薄。

他强調，體育領域的行風建設特別是賽風賽紀和興奮劑問題，事關民族形象、國家形象、體育形象，是影響中國大陸體育強國建設的關鍵一環。要重視並切實解決這些問題，不能讓其成為阻礙體育事業高質量發展的「攔路虎」和建設體育強國的「絆腳石」。

高志丹表示，當前體育行業黨風廉政建設和反腐敗鬥爭形勢嚴峻複雜，根除腐敗和不正之風任重道遠。要以最果斷的措施遏制體育腐敗問題增量，以最堅決的態度減少行風行紀問題存量，同時深化體育管理體制改革，加強體育行業廉潔文化建設，傳播體育正能量。