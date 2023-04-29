竹北市第3批完工的特色公園29日舉辦聯合啟用典禮，在地民代們出席祝賀剪綵。（邱立雅攝）

6座好玩、新奇的「小竹繪本」系列特色公園，29日於新竹縣竹北兒22大王花公園舉辦完工啟用典禮，包括公12、兒22、兒24、公25、公兒27及公兒30等公園遊戲場。副縣長陳見賢也到場與大朋友、小朋友在「公園開箱派對」同樂，縣府也預告6月竹北還有6座特色公園開幕。

此次完工啟用的6座公園規模小巧精緻，定位為鄰里型公園，產發處長陳偉志說，運用「小竹繪本」特色，將不同遊戲功能巧妙結合遊具造型，如兒22公園以「大王花」為主題，適合多元學齡兒童使用，以花瓣遊具作為遊戲場重點，利用花朵形狀造型，分別設計滑梯、爬網、攀岩及爬繩，讓小朋友運用抓握、攀爬、平衡能力進行遊戲。

兒24公園主題為「小蝸牛之家」，以學齡前兒童為主，透過量體較小的遊戲平台、鞦韆、小屋、轉轉樂、沙坑來引導出兒童創意發想及學習興趣。公25公園主題為「小猴森林」，以攀爬、擺盪為主，可訓練孩童肌肉發展。

公12公園主題為「巨大的蝴蝶」，使用年齡階層為幼齡，藉蝴蝶造型爬網、毛蟲爬網鑽管等設施訓練爬行、平衡與攀爬。公兒27公園主題為「搖擺的甲蟲」，以昆蟲界的大力士甲蟲作為主題，設置孩童與大人攀爬設施，訓練肢體的協調與平衡。公兒30公園為「蘑菇城堡」，多元遊戲設施包含爬管、鑽管、攀岩牆面、溜滑梯等等。

陳偉志指出，後續6月也有6座公園開幕，包括高鐵區2座、竹北市區4座。縣府鼓勵各鄉鎮提案設置特色公園，目前峨眉鄉已提案，新埔鎮則準備行文，其他鄉鎮未見提案。