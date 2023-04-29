宮崎縣副知事日隈俊郎率團來新竹縣交流，並體驗手作金盞花精油。（邱立雅攝）

新竹縣與宮崎縣於2017年雙方簽訂「友好都市交流協定」，縣長楊文科已在28日率團包機訪問宮崎，宮崎縣副知事日隈俊郎同時也率團共15人來到新竹縣，29日由副縣長陳見賢帶領縣府局處長熱情接待，並邀請他們到新瓦屋走走，認識客家文化，體驗金盞花手作，增加趣味互動。

宮崎縣與新竹縣有很深厚的感情與淵源，交旅處長戴志君表示，從2011年兩個城市就因為棒球而結緣，此後數年的寒、暑假也舉辦台日交流賽，拓展選手的國際觀，增進兩個城市的交流，2017年更簽訂了「友好都市交流協定」，將城市友好具體化。

戴志君說，近3年來受到疫情影響，雙方的交流中斷，隨著疫情趨緩，在宮崎知事邀請下，縣長楊文科28日率訪問團，疫後首航包機直飛宮崎，宮崎縣副知事也同時回訪，縣府用客家熱情的態度及方式來接待。

日隈俊郎表示，雖然中間有3年2個月受疫情影響中斷直航航班，但終於等來這次的包機，也希望以這次包機作為起點，朝定期航班努力，藉由定期航班復飛來加強與新竹縣的友誼交流。

此次以新竹旅行品牌「新竹走走」中的「竹北走走」路線，邀請日本朋友到全台唯一的客家文化保存區新瓦屋，遊覽客家各個時期的建築，並安排金盞花精油的手作體驗，增加趣味性與互動性。

日隈俊郎表示，第一次做精油感覺非常有趣，非常期待經過時間發酵後，能成為對身體有益的精油，下次造訪台灣時想帶家人一同體驗。順道一提，宮崎縣也有很多手作體驗，歡迎台灣朋友到宮崎縣走走。