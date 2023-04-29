由宜蘭縣政府文化局與國立台灣藝術大學共同舉辦的「咫尺之見－國際袖珍雕塑展」，今天（29日）在宜蘭美術館開幕，廣邀國內外創作者，將文化與生活、歷史與當代、自然與科學，人與非人等跨越地域和時空的關係，以179件袖珍雕塑作品體現。

文化局指出，在宜蘭美術館展出國內外179名藝術家作品，藝術家來自各個國家與不同世代，藝術家們從咫尺微觀，在不大於鞋盒的尺寸限制下，結合金屬、石材、陶瓷、現成物、影像、燈光、織布等各種媒材的雕塑物件創作，放入展場中統一規格的台座。

文化局表示，這種一定尺寸內的袖珍雕塑，對創作者是一種挑戰，但尺寸有限，想像卻無限；由於更加容易掌握作品整體感與完成度，反而突破了媒材與形式的界限，增進作品能見度及拉近與參觀者的距離。

展出的作品有新加坡南洋藝術學院、日本東京藝術大學、金澤美術工藝大學、筑波大學、多摩美術大學、大田原市藝術文化研究所、沖繩縣立藝術大學，以及大葉大學、正修科技大學和國立高雄大學等，創作靈感來自對日常生活觀察、實踐與敘事集合等。

文化局表示，展期至今年7月2日止，展出地點在宜蘭美術館101、201、202展覽室，開放時間是周二至周日上午9時至下午5時，周一休館。