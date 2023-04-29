台中市議員林孟令邀請身障體育國際賽國家代表隊選手及團體等近百人鑽媽祖鑾轎。（陳淑芬攝）

台中市議員林孟令邀請身障體育國際賽國家代表隊選手及團體等近百人鑽媽祖鑾轎，初體驗讓他們興奮又感動。（陳淑芬攝）

市議員林孟令邀請身障體育國際賽國家代表隊選手及團體等近百人鑽媽祖鑾轎，前立委顏寬恒到場關心。（陳淑芬攝）

「請給我力量！」曾拿下亞帕運健力銅牌的林亞璇說，媽祖鑾轎通過頭頂瞬間，她不斷地吶喊祈求，拿到第7次帕運門票；勇奪帕運健力多面金牌的林資惠則祈求「媽媽開刀順利、健康平安」。堪稱「台灣健力天后」的兩人29日在台中市議員林孟令服務處安排下，坐著輪椅體驗人生第一次參加媽祖遶境及鑽轎底，與媽祖婆近距離接觸而感動流淚。

大甲媽祖遶境回鑾29日返抵台中，下午駐駕台中市前議長林士昌、議員林孟令服務處，現場除特別安排無障礙休息區及廁所外，今年邀請身障體育國際賽國家代表隊選手及團體等近百人鑽媽祖鑾轎，祈求神威保佑選手平安、奪得佳績為國爭光，鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒都到場關心。

林亞璇及林資惠各勇闖帕運健力賽項6及5次，首次體驗媽祖遶境及鑽轎底都感動落淚。曾受脊椎損傷的林亞璇興奮地說，她過去只能在電視上看媽祖遶境，沒想到居然能有機會一償宿願，她今年6月就要到墨西哥參賽了，希望成功累積積分，拿到第7次挑戰帕運的門票，但必須擠進全世界10強，真的不容易。

「看到涼傘，就掉淚了！」拚博世界無數戰役的林亞璇說，一直很希望能有媽祖加持，當轎夫高抬鑾轎通過頭頂時，她內心吶喊著：「給我力量！每場比賽都給我力量」，激動得幾乎掉淚。

克服小兒麻痺障礙的林資惠獲獎無數，她說，媽媽下周就要開刀了，她不斷祈求「開刀順利、全家健康平安」，全心虔誠地祈求，甚至掉下淚來。孝順的她說，接下來幾乎每2個月就參加1場國際賽事，壓力很大，很需要媽祖庇佑。

林孟令自2021年接任台中市身心障礙體育總會理事長，他表示，迎接大甲媽祖聖駕是台中每年盛事，信眾來自全國各地，他與身障朋友接觸密切，更能感受身障朋友的不便，期望社對大眾更能感同身受，對身障朋友的禮遇。

台中市身障選手今年取得參賽資格的有夏季世界特奧運動會、亞洲帕拉運動會、台中市國際帕拉桌球公開賽、世界帕拉田徑大獎賽 、亞洲保齡球錦標賽、世界聽障保齡球錦標賽等6項大賽，另龍津高中將參加世界中學生沙灘排球錦標賽、龍井國小及龍井國中將分別參加世界U11、U15手球邀請賽。