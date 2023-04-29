雲門舞集50週年，演出創辦人林懷民的經典舞作《薪傳》，今晚在台北國家戲劇院演出時，戶外同步有轉播，轉播結束，將由林懷民帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順，國泰民安」巨幅布條，和現場數萬觀眾，繼續為台灣祈福。（李欣恬攝）

雲門舞集50週年，演出創辦人林懷民的經典舞作《薪傳》，今晚在台北國家戲劇院演出時，戶外同步有轉播，轉播結束，將由林懷民帶領雲門舞者及近40位由眾多藝文愛好人士所組成的旗手義工團，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順，國泰民安」巨幅布條，和現場數萬觀眾，繼續為台灣祈福。

上週起，在台北國家戲劇院演出連續六場，數千觀眾數度起身鼓掌，熱烈地向舞者與打擊樂家們喝采，掌聲長達十五分鐘。許多觀眾更大呼「看一場根本不夠！」

今晚謝幕的精彩是由雲門舞集創團題字的書法家董陽孜，揮毫寫就「風調雨順，國泰民安」的巨幅紅色布條，將由現場數萬觀眾合力拉開長45公尺，寬14公尺，約十五層樓高的祈福布條，加上滿場觀眾，場面將再次震撼全台人心。

1978年首演的《薪傳》，今年4月從台北首演，在6月10日將於台東作第199場公演。45年來，一百多位舞者輪番演出「柴船渡烏水，唐山過台灣」的史詩舞劇。這回登台挑戰這齣讓人跳到虛脫的「殺人之舞」的是第八代《薪傳》舞者，上週至今演出六場，已獲得滿堂彩，林懷民表示「錯過了，沒有下次。」唯一機會僅剩今晚的戶外轉播場次，不見不散。