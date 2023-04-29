學生以「旅行」為主題設計心理測驗，讓觀眾展覽後可以帶一張專屬小卡回家。（張芷瑜攝）

睽違2年，台北市影視音實驗教育機構於4月29、30日在西門町的台北市電影主題公園舉辦聯合畢業展，以「藝術季」形式登場，今年主題為《偏離航線》，包含靜態展覽、短片放映會、短講會、音樂表演活動等，讓學生分享選擇實驗教育的心得。

畢業生邱悅以「格格不入」為主題，創作動畫短片，以待在框內的狗與想往外逃的貓咪，描述從體制內到體制外學習的心路歷程，邱悅分享，在體制內時都以考試為中心，好像考爛你的人生就完了，但到這裡才發現，每個人可都有屬於自己的特點，也發現不少人被框架困住的難受，希望作品可以帶給大家共鳴。

畢業生薛可親站在繽紛繪畫作品前，熱情分享自己的創作，並將題目取名為「Me and My Girls」，薛可親表示，自己從有記憶以來就在畫畫，主角都是女性，很喜歡女性的曲線美，也很注重眼睛表現，因為眼神是有靈魂的。

畢業生薛可親分享自己的手繪及電繪創作，注重角色眼睛表現。（張芷瑜攝）

雖然對繪畫充滿熱情，薛可親也曾為了找不到自己的畫風而苦惱，她表示， 一度把自己框在框架裡，畫同種風格，卻發現根本畫不出東西，「後來決定等風格來找我，不是我硬要去找它，畫到最後自然而然能讓別人認出來」。

畢業生黃意晴喜歡拍照，希望透過作品讓大家可以好好珍惜每一刻。（張芷瑜攝）

畢業生黃意晴喜歡拍照，創作攝影作品「小東西」，她說，來到TMS喜歡上街拍，在拍照時會注意不同角度，或很多人容易忽略的東西，希望透過作品讓大家可以好好珍惜每一刻，也在作品中藏了彩蛋，要讓觀眾去發掘。

畢業生李昀蓁展示三年來的棚拍作品「迷霧之子」。（張芷瑜攝）

「生活都在種下種子，不用急著去看自己的成功與失敗，那些只是下一顆種子的肥料」，忙著調整燈具的畢業生李昀蓁，展示三年來的棚拍作品「迷霧之子」，她表示，創展理念是在迷霧中練習欣賞其中的美好，青少年迷茫很正常，審視自己的作品時也常會看到迷茫，但會努力學會欣賞一切。

畢業生張君立很喜歡到處探索新事物，邊拍邊記錄。（張芷瑜攝）

牆上照片依照天亮到日落變化排序，是畢業生張君立的小巧思，張君立表示，從國中接觸攝影後，很喜歡到處探索新事物，邊拍邊記錄，初期拍照都是先拍再去二次構圖、調色或裁切，「我不會給自己標準答案，都是自由的去創作發揮」，未來想挑戰底片相機。

此外，畢業學生以「旅行」為主題設計心理測驗，內容為旅途中遇到的選擇，回答累積分數後，測出結果可能是夢想家、革命家等，都是符合追夢的想像，讓觀眾展覽後可以帶一張專屬小卡回家。