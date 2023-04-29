臺北表演藝術中心歷經多年波折，終於去年開幕營運，但先前因承包商倒閉致北藝工程延宕，監造商因此要求市府賠償，經調解後北市府須支付2.34億元。對此，台北市議員許淑華在26日時於臉書上表示，「針對藝術文化與產業是我非常關注的領域，也是我的專長之一」，因此她提出5點分別對於臺北流行音樂中心、臺北表演藝術中心、第二美術館、台北時尚週、藝文推廣處進行建議，引發討論。

許淑華26日在臉書上表示，「針對藝術文化與產業是我非常關注的領域，也是我的專長之一，所以特別針對各項議題來跟市府同仁討論，在軟硬體部分都提出我的建議」，許淑華先點出「臺北流行音樂中心」，她非常讚賞「嘻哈甲子園」計畫，希望在其他類型也能夠再規劃音樂人的種子學園，開創更有效益的培育據點。另外，許淑華也希望在2023-2025北流的Live house招商計畫，可以再具體提供場租優惠或其他經濟誘因，來協助、培植音樂人。

再來是「臺北表演藝術中心」，許淑華建議，表演藝術項目應該著手規劃、協助發想製作屬於台北的定目劇，讓不同國家的觀光人潮來到台北可以享受到有指標意義的表演藝術節目。同時許淑華也提到，北藝中心因為先前營造建商破產倒閉，衍生出市府可能要高價賠償高達兩億的問題，許淑華直呼，「我直接建議教育委員會應該再針對賠償安排專案報告，先釐清問題再做決策」。

第三是「第二美術館」，許淑華認為，台北市的第二美術館的未來發展方向，應該是以行政法人來設立營運，同時更建議第二美術館應該學習、發揮美國紐約現代藝術博物館MoMA的角色功能，培育、扶植年輕當代藝術家，讓他們有政府的資源協助、獲得發展空間；第四是「台北時尚週」，許淑華坦言，目前預算經費比較有限，她希望可以由市府來挹注新銳設計師面向國際市場的媒合，政府在這方面應該要負起更多責任。未來政府的政策導向，也應該要包含補助讓設計師出國接受實務訓練等等的計畫。

最後則是「藝文推廣處，文化就在巷子裡系列活動」，許淑華強調，「雖然人力與資源都不是很充足的情況下，卻收到地方民眾很大的喜愛迴響！我希望局長可以未來增加預算、增加人力，不只是讓藝文氣息進到社區，也是給藝文工作者很好的一個舞台！」