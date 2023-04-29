澳洲昆士蘭大學生肖雷（Alex Shorey）來台當交換學生，卻於日前因老鼠藥命危，外電報導，他是誤食老鼠藥而中毒，胸腔科醫師蘇一峰今（29日）在臉書上貼文表示，以動物實驗研究及市售老鼠藥的劑量而言，中毒者需要半公斤老鼠藥放在食物中，「有人吃得下去嗎？」

24歲澳洲昆士蘭大學生肖雷去年9月來台唸書，卻在日前誤食老鼠藥命危，送台北醫學大學附設醫院救治，北醫附醫今下午回應，肖雷因噁心、嘔吐、流鼻血等就醫，醫療團隊診斷為超級老鼠藥中毒。

外電29日稍早報導，肖雷的家人認為他會誤食老鼠藥，可能是因為吃了當地的街頭小吃所致。不過，收治肖雷的台北醫學大學附設醫院今下午表示，根據患者自述應與街頭小吃無關，但不明白為何會接觸到老鼠藥。

蘇一峰今在臉書貼文表示，動物實驗研究指出，一個70公斤的人類大概要吃20-30毫克以上才會有生命危險中毒反應。他表示，依照市面上1公斤的老鼠藥，裡面只含有50毫克的老鼠藥，也就是說，該男子一鼓作氣要吃掉半包才會中毒，真的是小吃店害的嗎？「半公斤老鼠藥放在食物中，有人吃得下去嗎？」