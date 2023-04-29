金鑽鳳梨，酸菜以及花蓮優質蔬果，獲北台灣消費者肯定，搶購一空。（花蓮縣農會提供）

台北希望廣場每週六、日各縣市政府及農、漁、畜團體，持續推薦優質農產品。花蓮縣農會今率領30位小農，到場進行食農教育「鳳梨推推推」推廣活動，強力促銷金鑽鳳梨，酸菜以及花蓮優質蔬果，獲北台灣消費者肯定，金讚鳳梨、新城酸菜，搶購一空。

花蓮縣農會總幹事官俊彥帶領推廣主任邱麗朱率領花蓮各鄉鎮30位小農，前進台北希望廣場行銷花蓮優質農特產品以及應景的金讚鳳梨，新秀酸菜，期盼花蓮在地小農組成花蓮農產銷售隊，讓北台灣鄉親能夠親身感受花蓮農產的豐美與健康。

希望廣場花蓮周活動，花蓮30多位農友、團體參與擺設攤位，除了當季盛產的花蓮蔬果之外，還有花蓮好米，金讚鳳梨，定置漁場魚產品，苦茶油，熟食、有機蔬菜、蜂蜜、山苦瓜茶、薑黃、咖啡、洛神、香草、米食等等，都是最具花蓮特色的優質農產品。

活動中特別安排鳳梨果醬製作以及中西合併的吐司酸菜拌料，邀請現場民眾一起動手做與品嚐美食，獲得好評。

隨著國內新冠肺炎疫情的趨緩，官俊彥也希望透過農產品行銷推廣，邀請北台灣鄉親選擇來到花蓮遊玩，感受清新的空氣與欣賞天然的美景，多多採購花蓮優質農產品支持花蓮旅遊與農民。