職棒球星郭泓志2018年退役後，除了經營Youtube頻道，先前也錄製綜藝節目《全明星運動會》、《全明星觀察中》，開啟事業第二春，27日是結婚15周年紀念日，她貼出親吻愛妻呂宜靜臉頰的照片，細水長流的愛情讓粉絲看得很感動。

郭泓志在IG感性表示：「結婚15年，認識25年，謝謝老婆一路相伴，隨著我越來越帥，妳也越來越成熟，最近又讓妳操心了，15週年送妳1萬5個讚」，同時以英文浪漫告白：「Love you forever(永遠愛妳)」，從PO出的照片可看到，郭泓志跟老婆站在一起，還摟著女方嘟嘴獻吻，隔著螢幕都能感受到濃濃的愛意。

照片曝光後，網友紛紛暴動：「找到對的人，真的比什麼都重要」、「這張拍的真好」、「郭哥模範老公」、「多多放閃有益身心健康」、「老婆看起來像大女兒一樣」「好甜好羨慕」、「So sweet(好甜蜜)，替你跟靜開心」，另有人開玩笑：「要不要直接1.5克拉的鑽卡實在」，郭泓志則留言答謝粉絲：「1萬5達標，謝謝各位。」

郭泓志過去在結婚紀念日帶全家上餐廳慶祝時，閒聊過程，向愛妻詢問是否同意生日換一台吉普車，沒想到老婆假裝沒聽到，反倒是女兒跳出來替媽媽拒絕，打壞了他的如意算盤，讓郭泓志相當無奈，一家人的逗趣互動全被上傳到Youtube，至今累積35萬觀看次數。