屏東看海美術館2023年首檔特展《華麗的綻放》29日登場，主要傳遞女性追求自我實現的意念，展廳空間還打造高達6公尺的貪食兔，相當吸睛。（謝佳潾攝）

屏東看海美術館2023年首檔特展《華麗的綻放》29日登場，主要傳遞女性追求自我實現的意念，展廳空間還打造高達6公尺的貪食兔，相當吸睛。（謝佳潾攝）

屏東看海美術館2023年首檔特展《華麗的綻放》29日登場，主要傳遞女性追求自我實現的意念。（謝佳潾攝）

屏東看海美術館2023年首檔特展《華麗的綻放》29日登場，主要傳遞女性追求自我實現的意念。（謝佳潾攝）

屏東看海美術館2023年首檔特展《華麗的綻放》29日登場，展廳空間還打造高達6公尺的貪食兔，吸引遊客紛紛搶拍，並在拍照時獲知，原來這是由來自日本新普普藝術家阿部有加與大塚麻子透過6公尺高的怪奇貪食兔、愛讀書的思考兔、恣意享樂的不思考兔等藝術表達，傳達女性追求自我實現意念的展覽。

屏縣府指出，來自日本東京、首次在台灣展出的新普普藝術家阿部有加，以「NEW POP NEW DEEP!」為主題，除為《華麗的綻放》帶來16幅原畫作品外，還從其畫作「虛空」發想，特別為看海美術館量身創作6公尺高的軟雕塑「Hangry Rabbit Eating the World（貪食兔）」。

阿部有加指出，她是藉由兔子討喜、多彩的外型探索人類的慾望，貪食兔的肚子中間是一個透明洞，意喻可以把地球吞下，藉此表達人類的慾望，發人深省。

縣府表示，阿部有加的創作力非常豐富，她還創作戶外大型雕塑「Be the Butterfly（思考之椅）」，這將成為看海美術館首件永久典藏作品，它將透過2隻兔子思考與不思考互為對比，告訴人們，作為世界的一部分，每個人都擁有力量，一切都將以某種蝴蝶效應發生，悄悄改變世界。

《華麗的綻放》的「待（呆）．風樓展區」則由移居台灣的日籍視覺藝術家大塚麻子與台灣著名小說家黃寶蓮共同創作，她們結合日本文化與屏東在地元素創作「風中找到一首詩」作品，並以日本俳句為藍本的大型鏡屋有如詩句殿堂，參觀者走在流動的字句與聲影中，可隨機捕捉並帶走屬於自己的當日俳句，留做紀念。

屏東縣長周春米指出，《華麗的綻放》引進前衛、詩意又趣意盎然的創作，不僅是女力的展現，也是一種性別平等，女性撐起半邊天，在藝術方面的才華也是不遑多讓。

周春米說，海口港從廢棄漁港到轉身為「落山風之吹風看海地」，大膽帶入藝術，從落山風藝術季到2021《春江獸月夜》、2022《眠夢-感官浮游》至今年《華麗的綻放》已成為南台灣重要的藝術旅遊品牌，《華》展至7月29日止，為期3個月，歡迎大家一起來玩，國境之南將掀起普普新浪潮。