五泰輕軌的可行性研究經13年後，終於今年4月14日獲行政院核定，目前新北市捷運局為加速推動，積極爭取2024年內完成中央核定綜合規劃，行政院長陳建仁今（29日）也到鄰近五泰輕軌路線旁的捷運泰山站進行視察；新北市府盼中央與地方攜手合作，朝向核定後6年完工目標努力，打造串連北北基桃都會生活圈之三環六線捷運路網。

今日行政院長陳建仁與交通部長王國材一同到新北市泰山區視察五泰輕軌的進度，新北市副市長朱惕之以及地方民代皆到場與會，朱惕之致詞時也替新北市長侯友宜致歉，因為在下午撞期的「新北市112年度模範母親表揚大會」活動早已排定，難以抽身前來。

朱惕之說，但感謝行政院核定五泰輕軌的可行性研究，使01站可以跟環狀線銜接，而05站則可以轉乘中和新蘆線。

交通部長王國材則表示，五泰輕軌從蘆洲、五股、泰山銜接板橋、土城、中和，大漢溪北南北串連，可以連結北環段蘆洲線，把北捷輻射型路網整合，南北往來很方便，不用像以前要跑到中心區再轉乘。

他強調，後續行政程序上，交通部會盡力協助，新北捷運路網在中央是全力支持，今年完成安坑輕軌，萬大樹林線、北環南環、三鶯線都在施工中，汐東線及深坑輕軌也未停下腳步，軌道運輸對新北的未來城市的願景相當重要，會全力支持。

陳建仁則說，對於新北的各項重大交通建設，行政院都大力資助，其中五泰輕軌經過13年時間終於核定，中央也補助總經費的56％；他強調，國家、地方的建設，一定要中央地方攜手合作，齊心合一、同心同德，才能做好建設。

新北市捷運局表示，五泰輕軌預期可解決現況該區域道路交通服務水準不佳問題，並帶動區域發展。而為加速五泰輕軌推動，目前已於2022年6月17日啟動五泰輕軌綜規報告，正辦理輕軌沿線社經資料蒐集、週邊公共建設介面配套措施、車站出入口與月台初步配置，以及穿越五股交流道方案研議等內容，加速將納入核定方案由兩年縮短為一年，朝向2024年初提出綜規報告送交中央審議為目標。

捷運局說明，五泰輕軌路線行經三重、蘆洲、五股、泰山人口稠密地區，路線規劃有3個轉乘站，採便捷的通廊銜接，F01站銜接施工中北環線Y22站、F05站轉乘營運中蘆洲線蘆洲站，同時也預留後續延伸板橋路廊，透過五泰輕軌及泰板輕軌連結，串聯新北多條運輸路網，將可成為本市南北連貫之骨幹公共運輸。