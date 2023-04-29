大陸可掛載飛彈的「TB-001」無人機，28日首度從西南空域進入後，一路逆時鐘方向繞台一圈。媒體人黃揚明表示，台灣的東部本是戰力保存的地方，一旦被全面掌握，台灣還有什麼優勢。因此過去我們決戰於境外等等的想法，都要全面去檢討。

針對大陸「TB-001」無人機繞台，黃揚明今(29日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，這應該不是無人機第一次繞台，但是用這種方式去繞台偵查或展現制空的能量，都是對岸刻意要展示它的肌肉。一方面是用無人機偵蒐時，我們的空軍戰機會立刻上去反制，甚或頻繁起降，這對我們來說，會成為一種消耗戰。

黃揚明接著指出，相對來講，當整個空戰開始往無人機的領域去發展時，我們的無人機有沒有可能起飛去反制，這是後續觀察的一個重點。當大陸開始大量比例用無人機繞台，我們是不是有反制能力，這也是考驗我們國防、空防能力的關鍵。

黃揚明表示，共機繞台已是常態，只是這台無人機有一個特質，它可以掛彈，不只是偵查而已，有可能兼具攻擊能力，我們就要特別謹慎。當共軍無人機在台灣周邊空域如入無人之境，對台灣的威脅可想而知。

黃揚明認為，未來共機擾台的頻率不會減少，強度會愈來愈強。對岸會嘗試用各種方式，以他們能夠使出的各式各樣的想像，未來空戰第一波模式，原本我們以為東部是戰力保存的地方，一旦被全面掌握，台灣到底還有什麼優勢。因此過去我們決戰於境外等等的想法，都要全面去檢討。