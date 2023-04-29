王思佳露出修長美腿，頗有女神風範。（羅永銘攝）

對於小兵的偷吃風波，王思佳表示非常心疼正宮。（羅永銘攝）

藝人王思佳今（29日）出席出席珠寶品牌「William ＆ Feb」開幕活動，問到金鐘主持人薛紀綱（小兵）的偷吃風波，她坦言曾預設立場，問過老公「如果你不愛我了，會老實跟我講嗎」？沒想到老公表示會坦白。她也豁達稱哪天如果婚變，可能會發文宣布，「大大方方告訴大家，也不會怎樣，因為不是第一對出問題，也不會是最後一對。」

王思佳說老公受外國教育，個性有話直說，「我問他如果我的狀態不是你當初喜歡的樣子，你還會愛我嗎？他用英文回『 I'll still love you but not in love you』，愛是愛，就是不是那種愛。」

對於老公的誠實，王思佳認為沒有不好，「因為現在現實很多壓力，會讓婚姻熱情不見，尤其有了小孩以後」，不過，看到小兵婚內出軌的新聞，她很心疼正宮王湘涵，「女方的傷害很大，我希望她可以堅強。」

追問演藝圈還沒有類似的劈腿事件，王思佳曖昧笑說「不喝酒就是怕酒後失言」，認為在這圈子難免會把持不住，但呼籲：「不要做壞事，還是會被抓到。」

至於何時開始計劃生第2胎，王思佳說剖腹產需要休養2年，加上產後18天就出來工作，怕會有子宮破裂等問題，現階段還希望給女兒「小王美」有質量的關愛。不過，41歲的她不菸不酒，自信要再生不難。

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