王思佳露出修長美腿,頗有女神風範。(羅永銘攝)

對於小兵的偷吃風波,王思佳表示非常心疼正宮。(羅永銘攝)

藝人王思佳今(29日)出席出席珠寶品牌「William & Feb」開幕活動,問到金鐘主持人薛紀綱(小兵)的偷吃風波,她坦言曾預設立場,問過老公「如果你不愛我了,會老實跟我講嗎」?沒想到老公表示會坦白。她也豁達稱哪天如果婚變,可能會發文宣布,「大大方方告訴大家,也不會怎樣,因為不是第一對出問題,也不會是最後一對。」

王思佳說老公受外國教育,個性有話直說,「我問他如果我的狀態不是你當初喜歡的樣子,你還會愛我嗎?他用英文回『 I'll still love you but not in love you』,愛是愛,就是不是那種愛。」

對於老公的誠實,王思佳認為沒有不好,「因為現在現實很多壓力,會讓婚姻熱情不見,尤其有了小孩以後」,不過,看到小兵婚內出軌的新聞,她很心疼正宮王湘涵,「女方的傷害很大,我希望她可以堅強。」

追問演藝圈還沒有類似的劈腿事件,王思佳曖昧笑說「不喝酒就是怕酒後失言」,認為在這圈子難免會把持不住,但呼籲:「不要做壞事,還是會被抓到。」

至於何時開始計劃生第2胎,王思佳說剖腹產需要休養2年,加上產後18天就出來工作,怕會有子宮破裂等問題,現階段還希望給女兒「小王美」有質量的關愛。不過,41歲的她不菸不酒,自信要再生不難。

