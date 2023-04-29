暫居企業女子壘球聯賽龍頭，開季4連勝的「新北凱撒勇士女子壘球隊」，今(29)日於主場三重棒球場主場迎戰目前戰績第2的「新世紀黃蜂」，主場日還特別規畫臉書打卡按讚送好禮及凱撒飯店限量餐券抽獎活動。

「新北凱撒勇士女子壘球隊」，由2022杭州亞運總教練韓幸霖領軍率姜婷恩、翁子晴、邱安汝、陳家宜及劉瑄等亞運國手，加上在2020年企業女子壘球聯賽創下單場三振18名打者輝煌紀錄的前美國國家隊投手Kelly，將延續4連勝氣勢，以奪下2023年總冠軍為目標。

新北市體育處長洪玉玲表示，感謝凱撒集團董事長林鴻道，讓新北市有機會從2021年起跟集團所屬的女壘及射箭隊冠名合作，攜手推展基層運動、提供運動員職涯照顧的多元選項。

她說，去年「新北凱撒勇士女子壘球隊」至新北市德音國小、五股國中、秀峰國高中等壘球重點學校進行校園巡迴，讓小選手們有機會接觸高水準的球技，也能聽到職業運動員分享運動職涯上的規畫，透過這樣的交流，讓新北基層運動員看見自己的未來在哪，可以往哪個方向前進，真正做到職業帶動基層、共榮共好的目標。

新北市體育處表示，新北市已經陸續與企業完成射箭、壘球、籃球、棒球、排球及足球的冠名合作，完善4級人才培育體系，讓運動成為職業，退役選手也可媒合到母企業或關係企業任職，完成新北市運動員生涯最重要的最後一哩路。