美國德州休士頓東北方城鎮克利夫蘭當地時間週五（28日）深夜發生大規模槍擊案，目前已知至少5人喪生，年齡最小的死者才8歲。槍手攜AR-15攻擊步槍在逃。警方說，全案尚未結束，呼籲鎮居民務必待在室內別外出、遠離案發現場，直到調查行動有具體結果為止。

美國廣播公司（ABC）報導，當地時間週五深夜11時31分（台北時間週六午後12時31分），德州聖傑辛多郡（San Jacinto）警長辦公室接獲報案電話稱，轄內克利夫蘭（Cleveland）滋擾事件。克利夫蘭鎮位於休士頓東北方大約55哩（約88.5公里）處。

德州大城休士頓東北方小鎮克利夫蘭28日深夜發生大規模槍擊案。

不過，警方趕抵案發地點時赫然發現，現場有多人中槍。初步清查至少5人死亡，一名8 歲死者與2名女性死者陳屍臥室，這2名女性身下還有2名倖存的兒童。警方到場時，案發屋舍裡至少有10人，所有傷亡者年齡介於8歲至40歲。

當局說明，在逃槍手是一名墨西哥裔男子，持有一把AR-15型步槍，此人處於酒醉狀態，身高約5呎8吋，最後一次被人目擊出現時，身穿黑色上衣、藍色牛仔褲與工作靴，蓄黑色短髮。警方研判，槍手有可能已離開案發區域。

聖傑辛多郡警長辦公室表示：「這名墨西哥裔男子在前院開槍，彈殼落在院子裡，已經採證。」

警方尚未公布嫌犯的身分、年齡，也未敘明他與死者之間的關係，但警方證實這案發地點僅限一處民宅。死者均來自宏都拉斯，其中4人當場死亡，另1人送醫不治。