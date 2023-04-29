結束世界盃土耳其站休兵期，2023中華企業射箭聯賽29日移師嘉義中正大學重新啟動，第3輪賽事，新北凱撒和寒舍集團都以4比1勝出，目前同以10分積分暫時並列首位。

寒舍集團今天一早對新竹市愛山林完成進補，新北凱撒不讓勁敵專美於前，對上新濠建設前4點都成功拿下，可惜最後的男團戰連輸3回合，無緣完成清盤獨占排行榜首位。

新北凱撒第一點女單派出雷千瑩，和彭家楙上演世界盃國手對決，兩人在三天前才回到台灣，經驗豐富的「雷母」以6比4擊敗小學妹；第二點男單，新北凱撒推出另一位世界盃代表隊成員戴宇軒，一度落後的他挺過逆境，最後同樣也用6比4過關。

「我自己都感覺還有時差。」也是世界盃教練團之一的新北凱撒教練徐梓益笑著說道。他透露早上練習時聽到雷千瑩向人表示調整無礙，但比賽時還是觀察到拉弓穩定度不足，「看得出來有一點點吃力。」戴宇軒則是狀態調整中，前2輪在新北市開幕周表現不俗，不過前往土耳其世界盃遇狀況影響到信心，「他還在抓感覺，可以再更好。」

對上在自家學校出賽、有地主氣勢的郭昱承，戴宇軒有驚無險守住城池，開季以來3場比賽都為團隊奪得男單勝利。他坦承今天自己在動作掌握度上沒那麼好，瞄準點也抓不快，因此多花了幾支箭的時間才回到正常，這也是一度陷入落後的原因，「告訴自己專心把動作做好，準心就會自然進來，不是為了抓點而忘記動作。」

第三點混雙新北凱撒由黃立承和詹紫媚以6比2再下一城，其中詹紫媚有一箭失準只收3分，讓徐梓益稍微提點，「她射的時候臉都會比較臭，可能會有一點點情緒，自己會太繃，所以我剛剛她說，射箭要開心啊，為什麼看妳嘴巴是嘟嘟的，我還把口罩拿下來示範。」把子弟兵逗笑之後，下一支立刻收到10分回報，「我馬上跟她擊掌，說看吧，可以啊。」

在女團順利以5比3開胡後，新北凱撒確定得以跟進寒舍集團，共以10分積分並列第一，徐梓益表示，今年團隊補進新人黃立承、鄭祥輝和楊宗翰，目前還在磨合尋找最佳隊形，主要重點放在讓每位選手有不一樣的吸收，「真正的精華還是會在後面賽段，現在這時期先以嘗試為主。」

今天壓軸登場的第3場比賽，台中銀行以4比1比下協會青年隊，兩隊各擁6分和2分積分，都排在後段班。