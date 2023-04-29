中華全齡教育協會今特別舉辦「嘉市寶貝一起go」親子體適能運動會，透過運動會結合體適能檢測，讓家長了解孩子的發展狀況。（讀者提供/呂妍庭嘉義傳真）

中華全齡教育協會今特別舉辦「嘉市寶貝一起go」親子體適能運動會，透過運動會結合體適能檢測，讓家長了解孩子的發展狀況。（讀者提供/呂妍庭嘉義傳真）

中華全齡教育協會今特別舉辦「嘉市寶貝一起go」親子體適能運動會，透過運動會結合體適能檢測，讓家長了解孩子的發展狀況。（讀者提供/呂妍庭嘉義傳真）

趕在兒童月尾聲，中華全齡教育協會今特別舉辦「嘉市寶貝一起go」親子體適能運動會，透過運動會結合體適能檢測，讓家長了解孩子的發展狀況，而這也是嘉義市政府首次針對學齡前的兒童，以體適能檢測結合運動會的活動，中華全齡教育協會理事長翁紫銘強調，體適能檢測能讓家長了解幼兒生理發展，未來也會開創更多有趣又優質的活動，陪伴小市民歡度每一年兒童月。

翁紫銘說，今天的運動會融入CRC兒童權利公約與SDGs4優質教育目標的精神，期待在遊戲過程中，家長能藉此學習，如何觀察孩子的肌肉發展，即使在玩樂中也能了解孩子發展歷程，也提升親子互動，強化彼此的情感。

今活動中設有多項檢測暨親子運動關卡，「音速小子」讓孩子以跑步方式檢測敏捷性；「袋鼠蹦蹦跳」透過跳躍高度檢測下肢肌耐力；「橡皮人」以姿體前彎了解孩子柔軟度等，另也有親子趣味競賽，考驗親子的合作力。

市府社會處長黃毅晨表示，很開心可以在兒童月尾聲，與家長們一同關心孩子的發展狀況，感謝中華全齡教育協會用心規畫，讓親子們可以玩中學，學中玩，透過「大手牽小手，檢測齊步走」理念，守護及陪伴我們的寶貝。