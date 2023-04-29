由於日本高度依賴糧食進口，為因應烏俄戰爭和潛在的台海危機，以及氣候變遷影響，導致日本食物短缺的風險，因此日本政府考慮提出立法，改採全國性的應變糧食緊急情況的措施，其中包含強制命令變更農民的耕作物，以及食品價格控管。

據日本《經濟新聞》29日報導，日本糧食自給率僅佔其總供應的38％，這是7國集團（G7）國家中最低的水平。去年，日本一半的食品進口價值來自僅4個貿易夥伴：美國，歐盟，中國大陸和澳洲。日本對小麥、大豆、飼料穀物和其他主食的供應特別依賴少數供應商。

烏俄戰爭導致小麥和化肥價格上漲。烏克蘭和俄羅斯的小麥出口總量佔全球的約30％。而更靠近日本的風險就是台灣，台灣海峽是運往日本的裝載食品船隻的瓶頸。如果中國大陸入侵台灣，那麼這條重要的航道將被切斷。中國大陸和台灣也是向日本出口食品的大國，從鮪魚、雞肉再到冷凍蔬菜什麼都有。

Japan to weigh food security law in face of Ukraine, Taiwan riskshttps://t.co/PYajSyc04t — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) April 28, 2023

立法賦予的新權力可能包括命令，緊急增加糧食生產或出售私人公司的食物庫存。在俄羅斯入侵烏克蘭導致全球小麥和化肥供應中斷之後，台海危機的風險更加引起了日本糧食高度依賴進口的關注。

負責審查日本廣泛的食品和農業法律的農林水產省小組委員會週五（28）表示，政策制定者應考慮政府整體的糧食安全決策方法。修改法律最快可能在明年提交國會。

新的食品安全措施適用的場景，包括來自海外進口的作物遭到破壞和阻礙。其中一項可能的提案中，由日本首相所領導的特別工作小組，可以命令農民和花農，轉換為馬鈴薯和穀物等糧食作物。而物流業者也必須面臨轉換交付目的地或保留庫存的命令。由於這些強制命令可能會造成農民財物損失，政策制定者預計會規劃財務救濟。還有一個提案是必要時實施價格控管的措施，以防止囤積導致通路短缺。

氣候變化對於糧食生產構成另一個風險，它可能會造成全球作物產量下滑和洪水等問題。日本農林水產省在2012年制定了關於國家緊急狀態下的食品安全指南，但這些規定並不具法律約束力。

2017年，德國制定了一項法律，允許在糧食緊急情況下實行價格控制和分配。英國的2020年農業法允許宣佈「例外市場條件」，以觸發財政援助或農業干預的權力。