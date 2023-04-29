過去3年新冠肺炎疫情衝擊國際旅遊，國立故宮博物院北部院區的年度總參觀人數在110年度跌落谷底，創下416836人的最低紀錄。今年邊境解封，旅遊市場逐漸活絡，故宮29日宣布112年度參觀人數已破110年全年人數，象徵從谷底翻轉的新起點。

故宮29日迎接416837名參觀者，也特別致贈第該名及前後各5名旅客包含「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」特展圖錄、翠玉白菜USB以及樂事X故宮聯名洋芋片等豐富大禮包，祝福來訪旅客皆平安健康。

故宮北院今年1至3月累計參觀人數300865人，與去年同期相比，大約增加2倍。其中以韓國遊客最多、日本次之，目前推估今年總參觀人數可望突破百萬。

此 外，固定週一休館的故宮，因應遊客人數日漸回籠，以及吸引國際郵輪團旅客到訪，正式宣布本年新增週一開館日如下：5月1日、6月26日、7月3日、8月7 日、9月4日、10月9日、10月23日、10月30日、11月6日、 12月4日，邀請民眾皆可參觀。