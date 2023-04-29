新竹愛山林29日在2023中華企業射箭聯賽第3輪賽事以1比4輸給寒舍集團，唯一一點勝利是靠著女團賽加射所拿下，韓國新人權珉慶最後一箭9分，而且箭著點靠近中心，幫助自家在這場同分戰之中勝出。

「很緊張，還好成功了。」權珉慶透露，撐弓的時候心中一直想著「我可以」，也有預感能夠射進去，最後頂住壓力，調整呼吸後，在秒數倒數終了前完成致勝一擊，「我來企業聯賽後學到，真的要相信自己、相信隊友。」

就讀北市大學三年級的權珉慶，今年3月透過選秀加入企業聯賽，回憶起當時在選秀會被唱名上台，回到座位不只雙手在抖，心臟也跳很快；那陣子她剛好歷經校內大專盃選拔落榜的低潮，一度失去對射箭的興趣，「選秀上之後就有動力，更認真練習，因為有比賽可以比。」

事實上權珉慶去年就報名選秀，不過因為疫情時間回到韓國處理簽證，又遇上隔離期而錯過，「今年想說再報一下，剛好有選到，本來覺得不會選上，因為都不熟，而且成績也沒到很頂端。」

雖然高中畢業後來台灣留學的主要目地是攻讀中文，但權珉慶同時兼顧射箭，也希望透過企業聯賽，感受台灣的文化，「韓國的水準很好，但是台灣還是有厲害的選手，想跟他們學習。」她點出台灣的賽事和韓國相較起來比較少，而且場地也無固定，不像南韓是專用的射箭場，所以選手們較能掌握環境與風勢。

第一年參加企業聯賽，權珉慶希望先求盡力，而在隊上，她也還有另一位同期入隊的韓國同胞洪智禧作伴。教練王正邦指出，選秀時評估這2位外國學生可以幫助團隊，希望可以藉由她們加入帶來內部刺激，產生良性競爭的效果，也可以從中互相學習彼此的技巧。