許多小吃業者都會提供內用「湯喝到飽」的佛心服務。一名女大生表示，日前她點了一份甜不辣搭配蘿蔔湯，一口氣喝了10多碗，整桶湯瞬間見底，老闆看了氣得大罵：「都被你喝完了啦！」讓她覺得相當委屈，而貼文曝光後，也讓兩派網友吵翻，有人認為女大生貪心，也有人認為老闆打腫臉充胖子。後來，女大生再度回到該店用餐，才發現老闆以為她是偷湯賊，一且都是誤會。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前去一家甜不辣小吃攤用餐，看到該攤販的牌子寫著「店內蘿蔔湯喝到飽」，因此她點了一碗甜不辣，搭配店內提供的蘿蔔湯，「真的喝了很多碗。」不過用餐到一半卻突然發現，店裡的員工全都看著她竊竊私語，其中一名像是老闆娘的女子更惡狠狠地瞪著她，接著老闆就拉高分貝大罵，「湯都被你喝完了啦！」

貼文曝光後，有一派網友認為，既然店家寫喝到飽，就不要怕客人喝，「開不起別寫這種招牌」、「打腫臉充胖子裝大方喔？既然沒辦法讓客人喝到飽，那幹嘛貼」。但也有人抱持相反意見，「一般人不會像你一樣厚臉皮，點一碗甜不辣灌掉整桶湯」、「可能老闆覺得妳很蕭貪」、「現在的人都不知道分寸兩個字怎麼寫了」。

原PO補充說明，發文只是單純討拍，不是想公審店家，湯桶裡面本來就只有約5分之1的份量，也因為湯碗很小，她來回大概裝了10多碗，「真的很好喝」，期間也有其他客人舀湯。

後來，原PO再度回到該店用餐，一眼就被老闆娘認出，還特地向她道歉。老闆娘表示，當天已經重煮好幾桶湯，不料沒過20分鐘又見底，正覺得心浮氣躁時，突然有店員打小報告，稱有女學生把湯偷偷裝到水壺裡帶走，以為原PO就是偷湯賊，雙方解開誤會後，原PO也立即建議，不需再提供免費湯品，畢竟附近學生眾多，還是會有固定客群，但老闆娘只是揮了揮手說，「要喝就喝啦」。