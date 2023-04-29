民眾黨主席柯文哲結束訪美行程，今參加大甲媽祖遶境行程後，晚間前往桃園參與龍岡米干節第2周火把節首日活動，現場許多民眾爭相合照，點火儀式後，他與各地滇緬鄉親代表邊享用米干，邊舉行座談會。柯表示，米干節象徵台灣移民社會共融力量，對地方繁榮也有益，是很好的社會模式，盼因有大家的努力，讓社會更和諧，「不要每天吵來吵去很奇怪」。

柯文哲今晚在座談中表示，龍岡米干節已辦理12年，活動要成功有3個因素，包括「國際化、在地化、產業化」，要辦得有國際水準，且不僅在地民眾參與，全台各地遊客都聚集在此，要和在地有連結，並帶動附近商家收益。

柯文哲說，台灣本就是移民社會，包括閩南人、客家人、外省人或新住民等，但住在台灣的人，都是台灣人，移民社會將各式各樣的文化帶進台灣，彼此互融成為共融社會，突顯台灣包容共融的力量。

柯文哲提到，參與大甲媽祖遶境發現，沿途有許多送補給品的信徒，他們在送食物前「不會先問你是哪個黨」，顯示社會的善意，這種活動愈多，無論對社會和諧或經濟都有助益。

柯文哲也說，龍岡米干節這類活動一定要每年辦才會成功，發揮長尾效應，維持地方繁榮，這是很好的社會模式，他今日也是到現場學習請益，也替大家加油打氣。最後他強調「希望台灣因為有我們變得更好」，盼因有大家的努力，讓社會更和諧、更團結快樂，不要每天吵來吵去，很奇怪。