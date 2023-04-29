「百合蘊瑞一甲子 潛豚耀平展新猷」新北市瑞平國小60週年校慶生日禮讚大合照。（黃敬文翻攝）

新北市三重區厚德國民小學以及林口區瑞平國小，同年同月同日在今（29日）齊慶甲子校慶，慶賀學校過60年的歲月，兩校的歷任校長的接力打造下，各自發展出別具特色的校園，為地方提供優質、安全的學習空間；新北市教育局長張明文表示，新北市支持學校精進課程教學，鼓勵各校推動特色課程，開創適性多元的教育風貌。

三重區厚德國小、林口區瑞平國小皆創立於1963年，其中市府在近3年補助厚德國小超過1300萬元，協助學校整修圍牆、更新體操館器材設備、建置班班有冷氣及電力改善設施，讓校園環境升級，學習資源更豐沛，並改善學校及體操館周邊無障設施，建構身心障礙者友善空間。

另外厚德國小也積極推動多元學習課程，校內設有音樂班的管弦樂團、馬林巴樂團、唱唱跳跳合唱團等團隊，屢獲佳績；體操隊及畢業校友在全錦賽、全中運及全運會等全國賽中更是常勝軍，在新北市語文競賽及全國賽也表現優異，為新北市增添無數榮耀。

而瑞平國小近5年也獲得新北市府補助超過1200萬元，增建創客智慧教室、汰換兒童遊戲器材、改造食農教室，讓學習資源更豐沛，在校園空間部分也佈建學校百花園、改善綠廊及操場地坪、美化校門口，及進行風雨操場除鏽、遮陽防颱板設備改善，讓學校環境更舒適，學生學習更安心。

此外瑞平國小積極推動食農教育，近年獲得親子天下創新100團隊，校內更擁有新北市第一座溫室農園，結合校訂課程，從課堂、土地中扎根，學習感恩農夫、關懷土地，將食農教育融入課程與生活，引領學生探究在地文化、人文風情，奠定適性發展與終身學習的基礎。

張明文表示，新北市支持學校推動多元課程、精進課程教學，並鼓勵各校推動特色課程，開創適性多元的教育風貌，期盼未來瑞平國小及厚德國小未來持續棒棒傳承、再展新猷，共同展開學校的新篇章。