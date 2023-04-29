上世紀末，全球都陷入爭亂而動盪的時代浪潮之中，被譽為「玄奘以來第一人」的上印下順導師，在衰頹的佛教叢林裡深入經藏，從佛陀所說的浩瀚法海中契入真理，用孱弱之身打造了名為「人間佛教」的亂世渡舟。曾任國史館修纂處處長的侯坤宏教授，深入近代漢傳佛教史研究，用超過20年以上的時間蒐集、整理印順導師相關史料與著作，於2023年完成60萬字撰述，透過靜思人文出版《印順導師年譜》，4月30日上午在慈濟台北分會（新店靜思堂）舉辦新書發表會。

印順導師雖自謂其生命如一漂流之葉，後人卻能望見這盞自性光明之燈，追尋導師一生巡遊人間的軌跡，走上導師所指引的成佛之道。以嚴謹的態度、從學術的角度編纂而成的《印順導師年譜》，發表會以導讀及座談方式，帶領與會大眾深入佛教歷史（民國佛教史、近代香港佛教史、戰後台灣佛教史）、領略佛法浩瀚、體解佛法之美。

慈濟由靜思精舍師父代表證嚴法師、國史館陳儀深館長、中國佛教會淨耀法師理事長、慈濟慈善基金會顏博文執行長、玄奘大學宗教與文化學系教授昭慧法師分別致詞給予祝福；座談會由慈濟慈善基金會何日生副執行長主持，華雨精舍明聖法師、靜思精舍德雨師父、玄奘大學教授昭慧法師、慈濟醫療財團法人林俊龍執行長、慈濟學校財團法人王本榮執行長、華雨精舍住持長叡法師及慈濟人文志業中心何建明科工長共同與會座談。

《印順導師年譜》作者侯坤宏教授，專長為戰後台灣佛教史、民國佛教史，現為玄奘大學宗教與文化學系專任教授，2022年3月18日受邀至花蓮參加慈濟基金會舉辦的全球共善學思會，會後與證嚴法師座談，提及其2008年由國史館出版、約20萬字的前作《印順法師年譜》，經持續編修下即將完稿，在此因緣下終能由慈濟人文出版社順利完成出書，由於本書（正文及註釋）字數近60萬字，為方便讀者掌握，並使本書更具系統性，因此分為4卷。

新修版列有「譜前」及「譜後」，此方式處理可以讓整個年譜在外觀上看起來比較有系統，同時也可以處理和譜主有關，又不適合納入年譜正文的部分。其中，本書增列「譜後」另有一層含意，即以印順導師在近代佛教思想界中之重要，在他圓寂之後，其門人陸續出版了過去未曾出版的講記或講義，另外，為方便讀者了解印順導師，在譜文適當地方也插入相關照片。

《印順法師年譜》以印順導師一生為主體，呈現近百年來漢傳佛教史的變遷，同時呈現「太虛→印順」的思想脈絡，解說近百年來佛教思想的大趨勢，並納入導師的著作、經歷、書信往來，讀者得以從導師與重要人士互動中，見證一代人間導師在大時代下的風骨與慈悲，另外，加入自佛教界、學術界與慈濟提供的史料，讓人間佛教的思想得到實踐上的補充，也有導師與證嚴上人互動的細節。