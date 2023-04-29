經典劇《浴火鳳凰》中「嗶啵」千年神獸嘟嘟讓人印象深刻。（翻攝自YouTube）

《BIBO願望合夥人》引用《浴火鳳凰》的神獸嗶啵。（BIBO願望合夥人提供）

當年紅遍全台的嗶啵玩偶。（BIBO願望合夥人提供）

三立實境節目《BIBO願望合夥人》引用32年前潘迎紫主演的經典連續劇《浴火鳳凰》裡，紅遍全台的神獸嗶啵，節目播出後掀起回憶殺。日前《浴火鳳凰》製作人郭建宏與嗶啵的催生者田中東尼見面，特別的是，田中東尼竟是藝人田中千繪的父親，女兒還在飯局中擔任翻譯，讓爸爸能與老友敘舊。

郭建宏在個人臉書分享敘舊時光，「1990年，連續劇《浴火鳳凰》在中視上檔當年遠赴日本打造劇中的神獸嘟嘟（嗶啵），造型和特殊化妝在當年皆是創舉，引發萬人空巷的收視奇蹟。」這次碰面，他還特別送上嗶啵的玩偶，和兒子特別加工的包裝給田中東尼，希望大家都能一直身體健康、開心過日子。

郭建宏回憶當時看到嗶啵時，還嚇一大跳，心想怎麼會有那麼醜的人獸，觀眾怎麼會喜歡、怎麼會紅，但自己還是尊重專業，也意外地讓嗶啵紅到全球。

據悉，郭建宏在飯局間透露，與田中東尼第1次的合作是潘迎紫主演的《貂蟬》，當年替劇中寇世勳演出的董卓利用特殊化妝做了一個假的大肚子，沒想到肚子的膚質如人一般，因此在《浴火鳳凰》時便力邀對方2次合作，田中千繪當時也僅6、7歲。

《BIBO願望合夥人》每周六晚上10點三立都會台、每周日中午12點於完全娛樂YT頻道、LINE TV 、MyVideo、愛奇藝等平台播出。