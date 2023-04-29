《寓懷的行板：劉生容研究展》與《民．間》典藏展覽29日於高雄市立美術館正式開幕。《寓懷的行板》呈現藝術家劉生容創作歷程中重要階段的重點作品。《民．間》典藏展覽則作為平行展覽，以高美館典藏作品呼應《寓懷的行板》，邀請民眾到場參觀融合繪畫、音樂、抽象、民間傳說與民俗趣味的藝術盛會。

《寓懷的行板》透過文獻檔案、家族信件的爬梳和對照，描繪這位人稱「東方畫壇鬼才」多元而豐富的側面書寫，結合展覽開幕，館方特邀小提琴家林品任、劉生容長子劉文彰及外孫女黃伊珊以奇美典藏名琴「Joachim-Elman」、大提琴與鋼琴共同呈現展覽音樂會。

高美館館長李玉玲表示，此次策辦《寓懷的行板：劉生容研究展》希望以當代策展與檔案研究的角度來呈現藝術家劉生容的多重面貌，這也是繼台北市立美術館1997年所辦的劉生容回顧展後，睽違27年再次於台灣公立美術館舉辦的大型研究展。

此次展覽也特別關注此前未被正視過的「劉生容賽鴿檔案」，並邀請長期關注賽鴿史的當代藝術家李立中以當代創作詮釋角度，爬梳當時曾被譽為「賽鴿之神」的劉生容所留下的珍貴資料。透過賽鴿，當代的創作者與劉生容產生跨越時空的交會，呈現出背後蘊含的歷史脈絡。同時，此次研究展也拍攝立基於田野調查基礎之上的劉生容紀錄片，讓觀眾能透過影像的方式，觀想劉生容的生命故事。

《民．間》以「民」的常民藝術為主題，呈現藝術家們從土地與傳統文化汲取靈感，並發展出各時代「當下」常民藝術的當代創作，讓民俗藝術有著更為多元的詮釋與面貌。