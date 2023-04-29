艾薇（右）日前在台北Legacy開唱，師兄蕭敬騰到場力挺。（環球音樂提供）

艾薇（右）在台北Legacy開唱，造型亮眼。（環球音樂提供）

艾薇日前在台北Legacy舉辦「艾薇Ivy 2023 Start-Up 愛的股利．新唱發表會」。她首次個人專場，爸爸、媽媽、哥哥特別從馬來西亞遠道而來參與，師兄蕭敬騰（老蕭）前晚因為打籃球臉部意外受傷發腫、眼皮撞破仍到現場力挺，大展師兄妹好友誼。

艾薇當天演唱〈兩全〉後，有感而發地說：「這首歌是我第一次公開唱，回想發行第一張專輯遇到疫情，突然很多工作暫停，也不能回家。」突然情緒湧上，艾薇在台上忍不住淚崩，感性說，「今天很開心看到大家，還有最愛的家人們，怎麼這首歌排這麼前面，讓人家第4首就哭了。」

艾薇邀來「五堅情」團長邱鋒澤擔任嘉賓對唱，邱鋒澤一上台熱情說：「我的心情好亢奮，像到樂園玩雲霄飛車，太棒、太好聽了。」兩人帶來經典對唱歌曲〈不該〉，邱鋒澤提到，每次看艾薇的表演都很感動，很榮幸可以陪伴在她的音樂旅程中；兩人不只真情流露，還即興加碼互飆歌，邱鋒澤大喊：「好爽啊！」

艾薇感謝家人朋友、師兄老蕭及《聲林之王》的夥伴們及喜鵲娛樂同門Kevin廖柏雅、張喬西都到場送上支持鼓勵。至於老蕭傷勢，經紀人Summer表示，老蕭今年初手指頭受傷斷掉，長達3個月沒有運動，最近開始報復性運動，前晚從北京演出回來就到新生公園打球，豈料不小心碰撞受傷，發現眼皮破皮、右臉頰腫起來，慶幸傷勢無大礙，也沒有就醫，自己在家冰敷休息，但因為受傷導致臉一邊腫起、另一邊是沒腫，現在臉部看起來不太對稱。

老蕭近期持續忙創作，也有調整工作步調，希望多花點時間陪伴家人跟毛小孩，「希望今年可以把全新專輯跟演唱會準備好，用作品跟大家見面。」