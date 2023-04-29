桃園一名潘姓男大生與國三少女小琳（化名）交往，期間潘男經常借宿小琳家中，而小琳媽媽也多次告誡潘男，女兒才15歲，不准兩人發生性關係，怎料小琳媽卻在家中撿到用過的保險套，一問之下才發現2人已發生多達45次性行為，琳媽氣到將潘男告上法院；法官依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共45肆罪，各判處潘男有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年，緩刑2年。

據判決書指出，潘男與國三少女小琳（化名）前為男女朋友關係，2021年11月4日至去年4月24日雙方交往期間內，潘男在小琳住處與其發生45次性行為，小琳媽媽發現後氣到報警提告。

小琳媽媽於警訊時稱，2人在交往期間，她曾多次告誡潘男女兒未滿16歲，在其家中借宿時，不得與女兒發生性關係，但她仍在家中發現使用過的保險套，且女兒亦曾多次告知她2人已發生性關係。

而琳媽的男友也證稱，每次潘男到家中借宿，均是由他開車載潘男回大學宿舍，路程中有告知他小琳未滿16歲，在其家中借宿時，不得與小琳發生性關係，也曾開車載潘男至小琳國中校園拍畢業照。

法官審酌潘男明知小琳未滿16歲，思慮未臻成熟，欠缺完足之判斷性自主能力，竟未能克制自己之性慾，與之為性交行為，對小琳身心健全、人格發展足生不良影響，應予非難。

法官考量其犯後終能坦承犯行、態度尚可，又已與小琳及琳媽達成調解並賠償完畢，且2人均願意原諒潘男並給予緩刑之機會，法官依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共45肆罪，各判處潘男有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年，緩刑2年。

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