由淡江大學主辦、新北市政府與勞動部職業安全衛生署共同指導的「2023土木科技展」，今(29日)在淡江大學熱鬧舉行，吸引營建龍頭、專業公會、AI智能新創科技類型等公司行號參加，另外由新北市政府工務局、捷運局等機關共同展出有關工程智能化管理、應用AI、AR／VR及IoT等協助工程推動的科技，以及新北市工程智能化成果等，有將近50個單位參加展覽。

現場除有各家廠商展示智慧工地管理、AI科技施工、UAV無人機、光達掃瞄、IoT等內容外，本次展覽主辦單位淡江大學，還特邀知名的國際AI運用研究大師、美國卡內基美隆大學教授Roy Maxion發表線上主題演講，針對時下最夯的AI於工程之運用，講述OpenAI、ChatGPT等科技內容如何改變工程規劃設計與施工的思考方式與執行效能，吸引在場許多老師與年輕學子關注與聆聽。

新北市副市長朱惕之致詞時表示，工程建設的能力是經濟發展、環境提昇的硬實力，而智能科技的導入，讓傳統產業可以藉由智慧化、自動化的生產及管理方式，提昇營建的效能與收益，改善營建工地的環境與安全性，翻轉外界對營建產業的印象。

朱惕之表示，期盼業界也能持續推入參與新北市的公共建設，期許淡江大學能繼續在土木與科技運用的領域持續深化學術研究成果，讓更多優秀的學生能與世界趨勢接軌，運用新科技持續改造產業與公共建設，提昇並翻轉基礎產業。