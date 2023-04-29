屏東縣推動小黃公車、持續依照運量及地方民意反映滾動調整路線及站位，5月1起潮州區709香社線、710萬安線增設9站點，萬安線改名為710建功線，香社線的服務範圍則在增站後擴至新園鄉，當中新站點潮好玩幸福村、下瓦磘福德祠採預約制。

屏縣府指出，目前屏東縣共有19條路線，去年服務破4萬人次，較前年成長87％，當中潮州區小黃公車共有707新開寮線、708萬金線、709香社線、710萬安線等4條路線，深入萬丹鄉、萬巒鄉、新埤鄉的村里端，近期因應地方民情反映，將於5月1日起新增9個站點。

縣府表示，709香社線將新增井仔頭普安宮、萬丹灣內社區、新園瓦磘社區、後隆宮、下瓦磘福德祠（預約制）、福隆宮等6站；710萬安線則增設新埤建功社區、新埤國中及潮好玩幸福村（預約制）等3站，並改名為建功線，潮州區的小黃公車服務範圍將擴至新園鄉。

縣府說，潮州區路線周一至周五每天固定10班次，周六固定6班次，單次搭乘只要銅板價10元，持敬老卡、博愛卡或博愛陪伴卡免費，因每班次運能有限，如欲保留座位，可於周一至周五上班時間（9點至12點，13點至18點）向捷乘交通有限公司預約，預約電話為08-7861818或0905-518365，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP查詢。