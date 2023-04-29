《最強綜藝秀》本周來到主持人賴慧如的母校永平工商，餐飲科派出代表的原住民女同學，自信又開朗，讓胡瓜更是算命師般預言「長這麼漂亮會很早婚」，沒想到楊繡惠反問：「我長得也很漂亮，為什麼沒有結婚？」讓胡瓜嚇呆趕快安慰說「因為妳都在孝順父母」。

「3吸校園爭霸賽」由學生們報名參賽，第一關「麵麵歐伊吸」，一開始先請楊繡惠示範，哨音一下，眾人都還未反應過來時，原本擺在桌上60公分長的麵條，楊繡惠瞬間被吸入，哨音都來不及她吸麵速度，讓她被封為最強「吸后」，讓胡哥直呼這楊繡惠速度根本無人能敵。

第二關「吸蛋Please」彈乒乓球至壓克力板，反彈並吸住，在60秒的時間內吸住最多顆的人獲勝，這關是由籃球隊的2位球員和觀光科學生參賽，最後甚至連校長都被拱上場，結果一顆都沒有，惹得眾人歡笑。

最後邀請到了永平工商曲棍球隊，有6位正選的國手，在今年一月參加U21亞洲曲棍球錦標賽的資格賽，獲得了晉級的資格，在五月底也即將代表台灣參加U21亞洲曲棍球錦標賽。一開始欣賞了三對三示範賽，在訪問過程中胡瓜提出了「金牌防守員」的遊戲，由藝人射門，曲棍球隊的守門員擋球。胡瓜示範時，花招百出，但守門員一腳輕鬆的擋下，讓眾人笑翻。