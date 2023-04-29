美國眾議院「中國問題特別委員會」日前舉行台海兵棋推演，稱美軍將擊沉解放軍80艘軍艦，同時將有8萬名解放軍登陸台灣，委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）並未公布戰爭誰輸誰贏，但強調戰爭「沒有人是贏家」。對此，前立委郭正亮28日就表示，「如果有八萬人登陸，那意味著台灣所有的反登陸的設置都毀了，才能來這麼多人，蓋拉格就隱含了這個意思，勝負還用說嗎？」引發討論。

美國眾議院「中國問題特別委員會」日前舉行台海兵棋推演，顯示美國將無法阻擋中國大陸入侵台灣，在歷時一個月的戰爭中，解放軍損失慘重，80艘海軍船隻被美軍擊沉，同時有 8 萬名解放軍登陸台灣。委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）並未公布戰爭誰輸誰贏，但強調戰爭「沒有人是贏家」。

郭正亮28日在網路節目《不演了新聞台》中表示，「那是什麼規模？如果有八萬人登陸，那意味著台灣所有的反登陸的設置都毀了，才能來這麼多人」，郭正亮更指出，「中國大陸一定是海上民間的貨輪都動用了，那什麼條件下可以動用這些船隻？當然就是台灣反登陸的部署都被摧毀了，你的制空、制海權都沒有了」，郭正亮最後更說，「一定是這樣，蓋拉格就隱含了這個意思，勝負還用說嗎？他只是在告訴你代價極大」。