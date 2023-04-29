日前周刊報導邱琦雯拍攝八點檔《美麗人生》時，疑似妝髮時間較長，被等得不耐煩的同劇演員王樂妍暗批遲到，氣得在片場罵對方「死破麻」，甚至上演全武行，幸好工作人員趕緊將兩人拉開，避免更大的衝突。今(29日)邱琦雯在社群平台發出428字長文回應此事，直言無法接受直球欺壓：「我不願意賺委屈錢。」

邱琦雯表示跟現在劇組的多位演員和工作人員合作多次，其中不乏認識超過25年的同事，彼此盡好本分且相互尊重，長年下來未曾有過衝突，「我們都受過教育，一般正常人不會這麼不文明，要刻意去找人吵架」，但有一種情形例外，「只要妳是直球對著我欺壓的，我的底線與尊嚴是不可能接受這種對待。」

她接著說，「沒大人輩份、也大人家幾歲，憑什麼要我接受被當眾指責說我沒犯的錯，那極其囂張目中無人的語氣與態度、讓職場的倫理與禮貌失去了秩序」。同事勸她這麼做會得罪人，但邱琦雯認為人的尊嚴很重要，「我就是那個寧願吃泡麵度日也不願意被白欺負賺委屈錢的倔女，我有骨氣也有底氣，我看不起以爲背後有人就膨脹自己對他人傲慢的人。」最後更說：「到了一定年齡後、我在意的也不再是事業上多有成就，而是我過的日子是否真的能維持簡單、健康、快樂。」

另外，她也曬出多張美食照，感激朋友帶她吃日本料理，還以Hashtag標註「美食療癒人心」，見狀，粉絲紛紛替她加油打氣：「相信妳的人品～人不犯我，我不犯人，這社會不再是忍就有用」、「煩惱拋一邊，吃就對了，把不愉快吃掉，心情瞬間好起來」、「職場真的要互相尊重～唉，職場真的不容易，加油。」