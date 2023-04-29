台灣「鞍馬王子」李智凱近期調整編排動作，並找回信心，今天在體操世界盃開羅站鞍馬決賽，以15.033分拿下金牌，也是本季首面獎牌。

台灣體操代表隊今年征戰前3站世界盃德國科特布斯站、卡達杜哈站以及亞塞拜然巴庫站，唯一1面獎牌就是蕭佑然的鞍馬銅牌，這次在埃及舉行的世界盃開羅站，蕭佑然因感冒、影響發揮，無緣晉級，而李智凱資格賽則以14.530分、第3名之姿前進決賽。

李智凱在東京奧運拿下鞍馬銀牌，為台灣奧運體操項目首面獎牌，但個人本季獎牌尚未開張，總教練林育信接受中央社記者訪問時表示，李智凱為了新的週期、嘗試新的難度，但前3站世界盃對高難度的編排還不太適應，因此表現不佳，後來返台後，重新調整心態，並改變部分編排動作，重新建立信心。

李智凱鞍馬資格賽難度分6.2分，決賽則用難度6.5的成套動作，也是8名選手中最高，執行分獲得8.533分，總分15.033分，搶下金牌，林育信表示：「6.5（難度）做得還可以。」

不過林育信認為，李智凱第一個動作跟結束動作的小細節，後續待微調，他看好分數有望推進至15.50分、有助取得奧運資格。

亞美尼亞選手哈奇金（Gagik Khachikyan）以14.733分摘銀，而銅牌為烏克蘭選手柯夫通（Illia Kovtun）以14.566分拿下。

體操亞錦賽將在6月登場，林育信表示，台灣隊若未能取得團體前2名，將無法以成隊方式參加世錦賽、進而爭取巴黎奧運成隊門票，因此這一站積分相當重要，目前李智凱、曾為聖、蕭佑然已取得世錦賽單項資格。

除了李智凱外，台灣跳馬好手曾為聖也闖進跳馬決賽，將在明天決賽上陣，力拚獎牌。（編輯：李亨山）1120429