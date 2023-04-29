公視金鐘身心障礙節目《聽聽看》日前錄製〈生活調色盤〉單元，主持人王曉書向榮獲巴西聽障奧運網球混和雙打銀牌國手王俊偉學習網球，原本王曉書覺得不以為意，沒想到練球不到二分鐘就直飆汗，而教練王俊偉完全不畏37、38度高溫，在烈陽下總是帶著笑容，很有耐心的認真教導她。錄了一整天下來，雖然偶爾在大傘下喘口氣，但王曉書一回到家，就被孩子笑稱是「小黑人」，王曉書笑回：「是去參加『烤人肉BBQ』大挑戰啊！哈哈！」

王俊偉從握拍位置、馬步蹲站、移動等基本功開始教起，並要求王曉書必須先從對著牆壁反覆擊球練習，訓練固定正確的揮拍姿勢，直到熟練之後才能進入網球場內練習對打。

王曉書原本以為打網球很簡單，但經過幾次練習後才發現，球拍沒有握穩、拍面角度不對，打出去的球經常不聽使喚、錯估落點，而且，不善於激烈運動的她，步伐凌亂、手腳都快打結了！她深深體悟：「要練出固定正確的揮拍姿勢，真的要靠長時間累積。」王俊偉也鼓勵王曉書多跑步，移動身體到最佳擊球位置。

網球是一項是上半身和下半身的結合運動，相當耗費體力。錄了一天下來，王曉書筋疲力竭、全身酸痛，回家拉完筋就更完全攤軟在床上、無法動彈。

王俊偉從小三起便開始學習網球，並一路堅持不懈，即使練到雙手都長滿繭，甚至破皮流血都不在意，仍持之以恆地練球，國中更不遠千里就讀知名職業網球選手盧彥勳的母校－新北市立碧華國中，每天早上五點起床到校練球，一路奮鬥努力，終於成功獲得B級網球教練證照，並代表台灣參加聽障奧運，讓王曉書十分佩服。

王俊偉說，小時被判為聽損時，原本有些沮喪，但參加聽障奧運後發現，有更多聽損比他嚴重的選手一樣打得很開心，自己慢慢就了釋懷。上場時，他需戴上助聽器助攻，但也曾遇過助聽器沒電，讓他打得很緊張。王曉書問他，比較喜歡雙打還是單打？王俊偉直言比較喜歡雙打，因為體能負荷較單打少，先前單打曾歷經三個半小時，強逼體能負荷幾近極限，打到快抽筋了。