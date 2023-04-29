香港女神張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，婚後生下2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分仍成謎；而張柏芝近年不時被傳出懷第4胎消息，近日她曬出一段高清影片，曼妙身材全被看光，打臉網瘋傳她小腹凸起又懷孕一說。

自從張柏芝秘密生下小兒子Marcus，且不公開生父身分後，網路上時不時就有她又懷孕的消息，只要她稍微長肉就會被說有喜，前段時間她鮮少公開全身照，沒想到就有她懷上第4胎不敢露肚子的說法；張柏芝27日在抖音曬出最新近況，直接打臉那些亂放消息的網友。

42歲張柏芝現況保養得超好，曼妙身材根本不像網瘋傳的懷上第4胎。（圖／摘自張柏芝抖音）

影片中張柏芝穿著淺色襯衫搭配緊身牛仔褲，驚人小蠻腰和一雙細到不行的長腿全被看光，她也自己拖著厚重的行李箱，狀態完全不像是有身孕的女人，反而越活越像少女；有不少粉絲看完都替張柏芝說話，認為應該都是角度問題才會被說懷孕，但仍有網友開玩笑，「生個女兒吧，一定要把美貌傳下去啊」。

其實張柏芝先前就曾針對懷第4胎一事公開回應，坦言自己有3個兒子就已經足夠，還說了將來不會再懷孕。另外對於小兒子Marcus生父究竟是誰，張柏芝工作室否認「精主」是網瘋傳的65歲新加坡餐飲業富豪和大她12歲的大陸富豪，並強調未來不會再回應這個問題。