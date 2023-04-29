儘管亞馬遜示警雲端事業成長放緩，周五股價跌4％創今年2月初來最大單日跌幅，所幸英特爾和埃克森美孚第一季業績報喜，分別收漲4％、1.3％支撐美股。

道瓊指數收漲272點或0.8％，報34,098.16點。標普500指數終場漲0.83％，收在4,169.48點。那斯達克指數收高0.69％，以12,226.58點作收。

美股周五同時收周線和月線。總結道指4月漲2.5％，創今年1月來最佳單月漲幅；標指月漲1.5％，連續2個月收紅；那指4月勉強收紅，幾乎與前月持平。

周線方面反倒是那指表現最強，受科技巨頭財報亮眼的拉抬周漲1.3％；道指與標指周漲幅皆0.9％。

數據商FactSet資深獲利分析師巴特斯（John Butters）28日指出，迄至目前已有53％標普500企業發布財報，其中79％獲利優預期，74％的營收勝預估。分析師預估，標普500企業第二季平均獲利衰減3.4％，減幅較第一季的6％收斂。

展望下周，除了有蘋果、高通、超微等重量級企業公布業績，投資人更關注聯準會（Fed）與歐洲央行分別於周三（3日）、周四（4日）發布的政策聲明，以及周五（5日）出爐的美國4月非農就業報告。

28日公布的美國3月個人支出持平，反映通膨持續影響消費意願，另外Fed偏好的通膨指標－核心個人消費支出（PCE）物價指數，3月年增4.6％高於預估，強化Fed下周宣布升息1碼的預期。

4月非農就業人口預估僅新增17.8萬，將寫下2020年12月來最小增幅。3月非農就業新增人數，從2月的31.1萬減至23.6萬，失業率3.5％。這意味美國經濟因Fed升息放緩，過去一年維持緊俏的勞動市場有鬆弛跡象。