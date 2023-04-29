【又嘉氣象報報】周二回溫各30度 多雲到晴穩定至周五

又要變天了！受到鋒面和東北季風雙重影響，氣象局稍早針對花蓮縣發布大雨特報，將持續到明（30）日清晨，而明日中部以北、東半部、南部山區都有雨勢，高溫18到22度，較今日下跌約10度左右，預估下周一（5/1）降雨減緩，下周二到下周五（5/2~5/5）開始放晴、回暖，南台灣甚至有機會出現36度高溫。

氣象局指出，今晚鋒面通過、東北季風增強，北部、宜蘭、花蓮越晚越有涼意，明日氣溫較今日下跌10度左右，整天約18到22度，不過其他地區影響不大，白天高溫仍達27到31度，南北溫差明顯；降雨方面，明日中部以北有陣雨，越往北雨勢越強，南部降雨以山區為主，東半部則有機會下雷雨，也要提防較大雨勢。

下周一（5/1）降雨趨緩，東半部、西半部山區有些微雨勢。（圖／氣象局提供）

下周二（5/2）逐漸回暖，各地高溫上看30度。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員趙竑表示，下周一（5/1）各地降雨趨緩，僅東半部、西半部山區有陣雨，中部以北平地轉為多雲，回暖到23、24度左右；下周二到下周五（5/2~5/5）普遍多雲到晴，僅東半部有局部短暫陣雨，各地都有機會出現30度以上高溫，尤其下周三、下周四（5/3、5/4）南部近山區或花東縱谷局部地區，高溫有機會飆升至36度。

至於梅雨鋒面何時報到？趙竑指出，依據目前觀測數據，下周六（5/6）有鋒面接近台灣，屆時天氣變得不穩定，但其強度和影響範圍仍有待觀察。