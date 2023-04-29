香港特區政府新聞網消息，香港特別行政區政府29日指出，強烈反對美國在日內瓦時間28日舉行的世界貿易組織爭端解決機構會議上，對香港現狀所作罔顧事實、顛倒黑白的言論，並敦促美國停止濫用世貿平台抹黑香港。

特區政府發言人表示：「世貿爭端解決機構專家組已於去年12月21日明確裁定美國針對香港產品實施的產地來源標規定帶歧視性、違反世貿規則，並建議美國作出糾正。美國於爭端解決機構會議上多次就有關裁決發表歪曲事實的言論立場和自私自利的政治主張，破壞世貿以規則為本的多邊貿易制度。」

美國針對香港產品實施的產地來源標記規定，要求所有由香港出口往美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港」，而必須標示為「中國」。

發言人稱：「中國香港一直敦促美國尊重裁決並立即撤回其錯誤的產地來源標記規定。美國一方面就專家組報告向上訴機構提出上訴，又同時繼續癱瘓上訴機制，自2019年底起一直阻撓上訴機構成員遴選的程序，阻礙所有世貿成員的上訴在行之有效的機制下獲審理和裁決。」

發言人稱：「美國的行徑虛偽而專橫。上訴機構至今仍無法運作，然而美國不僅從未停止阻撓委任上訴機構成員的遴選程序，反而不斷向爭端解決機構重提爭端案並批評專家組的具體裁決，充分反映美國毫不尊重專家組及專家組成員、蔑視世貿制度。」

「世貿成員擁有向專家組作出回應和提出上訴的權利，但以解決貿易爭端作為幌子推進別有用心的政治動機，與真誠務實地希望就裁決提出上訴，兩者的分別昭然若揭。」

發言人說：「至於美國在會議上對香港現況的肆意抹黑，特區政府強烈反駁美國就《香港國安法》的無稽失實言論。香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，深得國際社會認同。」

特區政府發言人強調：「一直以來，香港特區律政司在《香港基本法》第六十三條的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉，並嚴謹和客觀地按照《檢控守則》以證據和適用法律就每宗案件作出獨立的檢控決定。律政司在有充分證據令案件有合理機會達致定罪，以及在合乎公眾利益的情況下，才會提出起訴。」

「至於刑事罪行的被告人，在《香港基本法》和《香港人權法案》的保障下，均享有接受獨立的司法機關公正審訊的權利。《基本法》第85條清楚訂明，香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。」

發言人表示：「香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。而在所有刑事案件審訊中，控方必須舉證達致毫無合理疑點的標準，香港特區法院才可將被告人定罪，而被告人亦有法律保障下的上訴權利。」

發言人強調：「特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護《香港國安法》的權威。特區政府堅持依法治港，依法履行維護國家安全的職責和義務，同時依法保障香港市民享有的權利和自由，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。」