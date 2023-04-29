近幾年全球關注ESG永續發展，聚焦人類與地球共好、環保減碳，國聚建設今年「公益月」舉辦兩場大型活動，帶領住戶與民眾前往大甲西勢海堤進行淨灘，發揮「熱血」精神愛心捐血，以實際行動「告白地球」。

台中國聚建設自2017年來，累計志工活動將近百場。國聚住戶每月固定捐贈愛心物資、至安得烈慈善協會擔任志工，打包每份愛，傳遞到台灣偏鄉角落。

長期關懷土地人文議題，國聚建設以行動落實環境生態、支持友善公益，帶頭積極修復人與土地之間的共好關係；4月中與榮獲國家教育獎、遠見未來天下教育獎的RE-THINK重新思考環境教育協會，聯名合作舉辦大型淨灘活動，當天近400名國聚住戶與民眾共襄盛舉，前往地形複雜、消波塊錯落的大甲西勢海堤淨灘。

這場淨灘活動，總計清除回收垃圾155.3kg、一般垃圾1005.2kg、大型垃圾400kg，合計總重量達1560.5kg。

現場訪問家長帶孩子來淨灘的原因，有的是因為小朋友在家都不掃地，決定帶他們來掃地球；部分家長希望透過這樣的活動，讓孩子了解環境教育不只存在於教室和住家之間，而是在生活中每個角落。

國聚建設「取之於社會、用之於社會」，以實際行動喚起更多人的愛與關懷，今（29）日發起愛心捐血活動，號召員工、住戶與民眾至七期新光三越旁捐血站，將「捐血一袋救人一命」的口號付諸行動。

「一份愛可以牽引更多的愛」，正如同捐血標語「你一袋我一袋，熱血化大愛」。今日活動現場民眾紛紛挽袖踴躍參與，齊心發揮愛心，合計募集近200袋的熱血，成果豐碩。兩場公益活動劃下完美句點的同時，國聚建設永續公益與社會企業的責任，一步一腳印踏實地展開。